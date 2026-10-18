Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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18.10.2026 19:30:00
Should You Buy Costco Stock Before Oct. 30? Here's the Clear Answer.
On Nov. 13, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) will issue a dividend payout to all of its shareholders on record as of Oct. 30. That dividend payout will be $1.47 per share.
That said, this payout in and of itself isn't enough of a reason to buy shares before October ends. The dividend payout only yields 0.6%, and there are plenty of other stocks in the consumer goods space that pay more. For instance, Coca-Cola's dividend yield is 2.3%, Procter & Gamble's is 2.7%, and PepsiCo's is 4.6%.
Still, the reason someone might want to consider taking a position in Costco sooner rather than later is that its stock price has a history of outperforming the S&P 500, and Costco can continue to reward shareholders in three distinct ways.
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|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|32 980,00
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|Costco Wholesale Corp.
|879,60
|0,68%
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