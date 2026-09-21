Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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22.09.2026 00:57:59

Should You Buy Costco Stock Before Sept. 24? History Has a Clear Answer.

Warehouse club Costco Wholesale (NASDAQ: COST) reports earnings after market close on Thursday. Analysts have high hopes for the company, projecting revenue of about $94.9 billion and earnings per share of between $6.53 and $6.55. But the real question is whether the stock is worth buying ahead of earnings. And its recent history offers a clear answer.

Here's the clear historical trend you should know about before you consider buying Costco shares ahead of earnings.

Image source: Getty Images.

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Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs 1 040,00 0,00% Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 29 820,00 0,40% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 784,00 0,45% Costco Wholesale Corp.

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