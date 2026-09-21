Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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22.09.2026 00:57:59
Should You Buy Costco Stock Before Sept. 24? History Has a Clear Answer.
Warehouse club Costco Wholesale (NASDAQ: COST) reports earnings after market close on Thursday. Analysts have high hopes for the company, projecting revenue of about $94.9 billion and earnings per share of between $6.53 and $6.55. But the real question is whether the stock is worth buying ahead of earnings. And its recent history offers a clear answer.
Here's the clear historical trend you should know about before you consider buying Costco shares ahead of earnings.
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Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|29 820,00
|0,40%
|Costco Wholesale Corp.
|784,00
|0,45%
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