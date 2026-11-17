Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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17.11.2026 13:56:02
Should You Buy Costco Stock for Its Special Dividend?
Shares of Costco Wholesale (NASDAQ:COST) have been surging recently, hitting new all-time highs. After the company announced yet another special dividend, many investors rushed to invest in the company. On Monday, the stock closed at over $1,113, with its year-to-date gains now sitting at nearly 30%.
While the business itself is solid, Costco's stock certainly isn't cheap. Buying it now will involve paying a hefty premium, which can be risky for investors. Is the stock worth buying right now, to lock in the special dividend, or is it simply too expensive?
Image source: Getty Images.
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
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