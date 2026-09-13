Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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13.09.2026 12:15:00

Should You Buy Costco Stock Right Now With $2,000 and Hold for 5 Years?

With $69 billion in third-quarter 2026 (ended May 10) net sales, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is the world's third-largest retailer. Only Walmart and Amazon are ahead in the rankings.

Within this sector, Costco has cemented its position as the dominant warehouse club operator. It consistently wins customers over with its no-frills, treasure-hunt shopping environment, high-quality merchandise assortment, and extremely low prices. The business has led the industry for some time.

Should you buy this top retail stock, which currently trades 18% off its peak (as of Sept. 10), right now with $2,000 and hold for five years? Here are the most important factors investors should consider.

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