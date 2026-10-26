CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
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26.10.2026 19:24:01
Should You Buy CVS Health Stock While It's Under $100?
CVS Health (NYSE:CVS) is a leading pharmaceutical retailer that also has a significant health insurance business through Aetna. It's a highly diversified healthcare company that can give investors some excellent exposure to the sector.
Earlier this year, it reached highs of more than $110. But it's been trading considerably lower of late. Could this top healthcare stock be a great buy while it's trading well below $100?
Image source: Getty Images.
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