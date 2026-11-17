I can't quite shake Dutch Bros (NYSE:BROS). The stock has spent most of 2026 sliding downhill. On Nov. 17, it sits near $35 a share, about 43% below where it started the year. Every time Dutch Bros' stock looks like a bargain, it finds a new floor to fall through. Meanwhile, the drive-through coffee shop chain keeps opening locations like it gets paid per ribbon-cutting.

So, should you buy before the end of November? Let me spare you the suspense: the calendar doesn't care. There's no earnings report due before the month runs out, and the next one isn't expected until February 2027. If you buy Dutch Bros stock, you should do it because of the price and the business, not because November is running out of days.

Image source: Getty Images.

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