ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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14.05.2026 09:45:00
Should You Buy e.l.f. Stock Before May 20?
E.l.f. Beauty (NYSE: ELF) stock has been a huge disappointment to investors over the past few years. Despite strong growth and a solid brand that's capturing market share, the stock has struggled amid macroeconomic headwinds, including tariffs and oil-related issues.The stock is down 27% year to date. E.l.f. reports earnings on May 20. Is now the time to buy?Image source: E.l.f. Beauty.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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