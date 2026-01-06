Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
06.01.2026 15:10:00
Should You Buy Eli Lilly Before It Reaches $1 Trillion in Market Value?
Eli Lilly (NYSE: LLY) is close to doing something no other pharmaceutical company has ever done: reaching $1 trillion in market value. The company briefly touched that level in November but has since returned to about $960 billion.Why has the company been such a mover and shaker in recent times? Lilly sells one of the world's most sought-after drugs: those that help patients lose weight. The pharma giant is the maker of tirzepatide, sold as Zepbound for weight loss and as Mounjaro for type 2 diabetes -- doctors have prescribed either for weight loss. And each of these names has been bringing in billions of dollars in annual revenue.This means that Lilly offers the safety of a pharmaceutical stock along with the growth more often found in other sectors, such as technology. Investors clearly love this combination as Lilly stock has climbed nearly 200% in three years, and as mentioned, market capitalization is approaching $1 trillion. Should you buy Lilly before it reaches that major milestone?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten
Analysen zu Eli Lillymehr Analysen
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|908,80
|2,67%
