Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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15.06.2026 18:30:00

Should You Buy Eli Lilly Stock Now or Wait for a Dip?

Eli Lilly (NYSE: LLY) is back up to $1 trillion in market cap. This year, the stock is up a modest 5%, but over five years, its returns are incredibly impressive at over 400%. The healthcare giant has become a huge player in the GLP-1 weight loss market, and investors have been loading up on its shares amid the opportunities in that space.What may be troubling, however, is its valuation. That's because it's now trading at 40 times its trailing earnings, which isn't exactly cheap. Is Eli Lilly stock still a good buy today, or are you better off waiting for a possible pullback in its price?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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