NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.03.2026 19:00:00
Should You Buy Eli Lilly Stock Now or Wait for More of a Pullback?
It's been a tough start for Eli Lilly (NYSE: LLY) stock this year. Entering this week, the pharmaceutical giant's value has fallen by 8%. While its five-year gains are still impressive at around 380%, there's been less excitement around the healthcare company and other GLP-1 stocks this year, as the healthcare sector as a whole is coming under pressure to reduce prices.But although Eli Lilly's stock has been falling, it's still not all that cheap, as it trades at 43 times its trailing earnings. That's far higher than the S&P 500 average earnings multiple of 25. For investors, the big question is whether Eli Lilly is worth such a significant premium and if it's still a good buy right now, or if you may be better off waiting for more of a decline.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|863,10
|1,60%
|NOW Inc When Issued
|10,30
|3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.