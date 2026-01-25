Energy Transfer Aktie

Should You Buy Energy Transfer Stock While It's Below $20?

Energy Transfer (NYSE: ET) is one of the largest owners of energy infrastructure in North America. The fees it charges customers for moving oil and natural gas around the world are a reliable backstop for the master limited partnership's lofty 7.5% yield. Still, the biggest problem that more conservative income investors may have with Energy Transfer is trust. Here's what you need to know.Energy Transfer is a bit more complex than other pipeline-focused MLPs. It not only operates its own collection of midstream assets, but it also manages two other publicly traded MLPs, Sunoco LP (NYSE: SUN) and USA Compression Partners (NYSE: USAC). It earns fees for doing that, but some might view that obligation as a potential distraction since the fees only account for about 15% of adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
