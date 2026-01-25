Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
25.01.2026 21:18:00
Should You Buy Energy Transfer Stock While It's Below $20?
Energy Transfer (NYSE: ET) is one of the largest owners of energy infrastructure in North America. The fees it charges customers for moving oil and natural gas around the world are a reliable backstop for the master limited partnership's lofty 7.5% yield. Still, the biggest problem that more conservative income investors may have with Energy Transfer is trust. Here's what you need to know.Energy Transfer is a bit more complex than other pipeline-focused MLPs. It not only operates its own collection of midstream assets, but it also manages two other publicly traded MLPs, Sunoco LP (NYSE: SUN) and USA Compression Partners (NYSE: USAC). It earns fees for doing that, but some might view that obligation as a potential distraction since the fees only account for about 15% of adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.