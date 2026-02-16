Evergy Aktie
Should You Buy Evergy Stock Before Feb. 19?
To some, a midwestern power company might sound boring. However, Evergy (NASDAQ: EVRG) is anything but boring. Thanks to a boom in data center construction in Kansas and Missouri, this electric utility stock has been a solid winner over the last 12 months.Evergy is scheduled to announce its 2025 fourth-quarter and full-year results later this week. Should you buy the stock before Feb. 19?The consensus Wall Street Q4 revenue estimate for Evergy is $1.43 billion, according to S&P Global (NYSE: SPGI). This number represents a year-over-year increase of 58.4%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
