Should You Buy GE Vernova Stock With $1,000 Right Now?

GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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22.10.2026 11:50:00
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If you've been looking for an all-around industrial holding to add to your portfolio, there's a good chance you've come across GE Vernova (NYSE: GEV). And deservedly so. This company's equipment features prominently in the world's present and future power production. Namely, it manufactures wind turbines, natural gas turbines, and grid management solutions. It's even in the nuclear power business.
Being in the right place at the right time doesn't necessarily make a company's stock a buy, however. GE Vernova shares are up nearly 600% since being spun off from GE Aerospace back in 2024, driven higher by the proliferation of artificial intelligence data centers that, in turn, created an insatiable demand for electricity, however it can be produced. That's a tough act to follow.
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13.10.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
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07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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26.06.26
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Analysen zu GE Vernova
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|724,00
|-1,58%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|60 050,00
|-0,66%
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