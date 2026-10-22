GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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22.10.2026 11:50:00

Should You Buy GE Vernova Stock With $1,000 Right Now?

If you've been looking for an all-around industrial holding to add to your portfolio, there's a good chance you've come across GE Vernova (NYSE: GEV). And deservedly so. This company's equipment features prominently in the world's present and future power production. Namely, it manufactures wind turbines, natural gas turbines, and grid management solutions. It's even in the nuclear power business.

Being in the right place at the right time doesn't necessarily make a company's stock a buy, however. GE Vernova shares are up nearly 600% since being spun off from GE Aerospace back in 2024, driven higher by the proliferation of artificial intelligence data centers that, in turn, created an insatiable demand for electricity, however it can be produced. That's a tough act to follow.

Image source: Getty Images.

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GE Vernova 724,00 -1,58% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 60 050,00 -0,66% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

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