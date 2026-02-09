Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 15:44:00

Should You Buy Gilead Sciences Before Feb. 10?

Over the past two quarters, biotech leader Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) has delivered results that exceeded analyst expectations. That's one of the reasons the stock is up 52% over the trailing-12-month period. The drugmaker is set to report its fourth-quarter earnings on Feb. 10 after the markets close. Several factors to watch could signal Gilead Sciences' medium-term outlook. Should investors buy the stock before then?Gilead Sciences' biggest growth driver for a while has been its HIV drug portfolio, particularly Biktarvy, one of the top prescribed HIV regimens. Sales growth hasn't been exceptional for Biktarvy or across Gilead Sciences' entire lineup, but Gilead Sciences' performance has been decent given strong competition and lower sales from other products, including its coronavirus therapy Veklury. For the third quarter, total revenue increased 3% year over year to $7.8 billion. Sales climbed 4% excluding Veklury. Biktarvy's revenue was up 6% year over year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gilead Sciences Inc. 127,06 -1,67% Gilead Sciences Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen