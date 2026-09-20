Goldman Sachs Aktie

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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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21.09.2026 01:30:00

Should You Buy Goldman Sachs Stock After Its 26% Run-Up From Its 52-Week Low?

In October 2025, Goldman Sachs (NYSE: GS) stock hit a 52-week closing low of $744 per share, mostly because of macroeconomic pressures.

There was saber-rattling between the U.S. and China over trade and tariffs, the federal government was in the midst of a long shutdown as Congress fought over the budget and the Affordable Care Act, and then-Fed Chair Jerome Powell was making hawkish remarks about the central bank's expectations for interest rates.

But Goldman Sachs' earnings had been strong, fueled by investment banking. Overall, revenue was up 20%, and earnings jumped 46% year-over-year in Q3 2025.

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Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- 19,40 0,22% Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-

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