Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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12.08.2026 21:05:00
Should You Buy Home Depot Stock Before Aug. 18?
Home Depot (NYSE: HD) next reports quarterly earnings premarket on Aug. 18, 2026. So far this year, shares in the home improvement and building-products retailer have traded sideways, with Home Depot, one of the most widely followed retail stocks, up just over 3% year-to-date.Weak fiscal results explain this tepid performance. Last quarter, Home Depot beat expectations on both revenue and earnings, yet the results underscored that macro uncertainty and a slow housing market continue to weigh on demand.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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