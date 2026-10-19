NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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19.10.2026 21:58:02
Should You Buy Home Depot Stock Before Nov. 17?
Home Depot (NYSE:HD) stock has been struggling this year, falling by 10% thus far in 2026. Investors are concerned about its future growth, as consumers are spending less due to inflation and are more cautious in taking on home renovation projects, which the retailer thrives on.
The retail stock, however, is trading at a reduced valuation, and expectations may be low heading into its upcoming earnings release, for the third quarter, which is scheduled for Nov. 17. Here's why buying the stock before those numbers come out could be a good move for investors.
Image source: Getty Images.
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Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|15 690,00
|0,97%
|Home Depot
|275,65
|-0,25%
|NOV Inc Registered Shs
|16,50
|-1,20%
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