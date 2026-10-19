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WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

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19.10.2026 21:58:02

Should You Buy Home Depot Stock Before Nov. 17?

Home Depot (NYSE:HD) stock has been struggling this year, falling by 10% thus far in 2026. Investors are concerned about its future growth, as consumers are spending less due to inflation and are more cautious in taking on home renovation projects, which the retailer thrives on.

The retail stock, however, is trading at a reduced valuation, and expectations may be low heading into its upcoming earnings release, for the third quarter, which is scheduled for Nov. 17. Here's why buying the stock before those numbers come out could be a good move for investors.

Image source: Getty Images.

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Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 15 690,00 0,97% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 275,65 -0,25% Home Depot
NOV Inc Registered Shs 16,50 -1,20% NOV Inc Registered Shs

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