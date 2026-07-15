Intuitive Surgical Aktie

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WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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15.07.2026 14:47:00

Should You Buy Intuitive Surgical Stock Before Earnings on July 16?

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) is scheduled to report earnings after the market closes on July 16. The robotic healthcare stock has suffered so far this year, falling a little more than 30%, despite a strong first-quarter earnings report.Positioning a trade or an investment right before an earnings report always carries a bit of event risk, but the current setup for Intuitive Surgical presents a compelling bull case.It's worth noting that the stock has a recent history of earnings beats, bettering analysts' predictions in each of the past four quarters. If Intuitive reports better earnings than the current predictions of $2.81 billion in revenue and $2.48 in earnings per share (EPS), the stock will likely go up. However, it's important to take a longer view of the company's potential if you're planning on investing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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