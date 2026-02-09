Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

09.02.2026 17:45:00

Should You Buy Intuitive Surgical Stock While It's Under $500?

Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) is a promising healthcare company that could help revolutionize the sector. Its da Vinci surgical systems can help make surgery more precise and lead to better outcomes for patients. The company has been experiencing strong growth in recent years and still has much more potential in the long term.Investors, however, haven't been terribly bullish on it of late, as the stock has declined more than 10% this year, falling to less than $500. Could the healthcare stock prove to be a steal of a deal at its current price?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
