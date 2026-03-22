Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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22.03.2026 16:30:00
Should You Buy IREN Before Its AI Expansion Kicks In?
IREN (NASDAQ: IREN) just rattled investors with a massive capital raise, but the fear may be masking a powerful AI growth story. If management executes on its GPU and data center expansion, this recent pullback could eventually look like a rare opportunity.Stock prices used were the market prices of March 16, 2026. The video was published on March 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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