Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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21.04.2026 18:00:00
Should You Buy Iren Stock Before May 13?
Iren (NASDAQ: IREN) is down sharply, but the CEO's blunt comments may have revealed why the long-term setup still looks compelling. I break down the moat, the risk, and why this next earnings report could be a huge moment for the stock.Stock prices used were the market prices of April 11, 2026. The video was published on April 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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