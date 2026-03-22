Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
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22.03.2026 20:45:00
Should You Buy JPMorgan Chase Stock Before April 14?
Bank stocks are down this year. The KBW Nasdaq Bank Index, which tracks the performance of the largest U.S. banks, is down by roughly 9% year to date (YTD).The largest U.S. bank, JPMorgan Chase (NYSE: JPM), has lagged the index, down roughly 10.6% YTD. It is an unusual place for JPMorgan Chase, as it has consistently outperformed its peers across most of the past two decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|28 200,00
|-0,14%
|JPMorgan Chase & Co.
|248,20
|-0,24%
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