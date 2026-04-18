Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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18.04.2026 19:49:00
Should You Buy Lemonade Stock Before April 29?
The war in Iran has created a lot of volatility in the markets, and many stocks are experiencing fluctuating prices based on little more than conflicted investor sentiment. Right now, that sentiment is improving, and the S&P 500 is finally back in the positive for 2026, up 4% as of this writing.That means that as companies release their latest earnings, the markets may respond to macroeconomic and geopolitical concerns rather than to the company's performance.Insurance technology company Lemonade (NYSE: LMND) reports 2026 first-quarter earnings on April 29. Given the current broader uncertainty, should you buy Lemonade stock today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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