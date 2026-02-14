Lemonade Aktie

14.02.2026 21:00:00

Should You Buy Lemonade Stock Before Feb. 19?

Lemonade (NYSE: LMND) is finally getting some market love, and its stock has doubled over the past year. The artificial intelligence (AI) and machine learning-driven insurance platform is gaining new customers and demonstrating accelerating growth, and it's getting closer to net profitability.It's scheduled to provide its fourth-quarter earnings update on Feb. 19. Is now the time to buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
