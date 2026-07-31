Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
31.07.2026 10:02:00
Should You Buy Lucid Stock Before Aug. 4?
Lucid Group (NASDAQ: LCID) reports second-quarter earnings on Aug. 4. On that date, investors should get a better idea of whether Lucid is moving closer to becoming a sustainable electric vehicle business.The first quarter offered mixed signals.In Q1 2026, revenue increased 20% year over year to $282.5 million, while vehicle production surged 149% to 5,500 units. Deliveries reached 3,093 vehicles, though they were hurt by a supplier issue that temporarily disrupted deliveries of the Lucid Gravity SUV. That problem has since been resolved, and management said North American order intake jumped 144% in March compared with February.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!