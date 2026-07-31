Lucid Aktie

Lucid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

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31.07.2026 10:02:00

Should You Buy Lucid Stock Before Aug. 4?

Lucid Group (NASDAQ: LCID) reports second-quarter earnings on Aug. 4. On that date, investors should get a better idea of whether Lucid is moving closer to becoming a sustainable electric vehicle business.The first quarter offered mixed signals.In Q1 2026, revenue increased 20% year over year to $282.5 million, while vehicle production surged 149% to 5,500 units. Deliveries reached 3,093 vehicles, though they were hurt by a supplier issue that temporarily disrupted deliveries of the Lucid Gravity SUV. That problem has since been resolved, and management said North American order intake jumped 144% in March compared with February.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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