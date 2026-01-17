Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
17.01.2026 22:15:00
Should You Buy Lucid Stock While It's at $10 a Share?
Lucid Group (NASDAQ: LCID) has made massive capital investments into its business over the past several years. The result is an award-winning high-end vehicle lineup with industry-leading battery technology. What is still lacking is scale. Here's why only the most aggressive investors should consider buying Lucid stock while it trades below $11 a share.Lucid is an auto manufacturer. More specifically, it makes high-end electric vehicles (EVs). Right now, however, that distinction isn't the most important one. The key is that building and selling cars of any kind requires massive supporting infrastructure.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Lucid
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.