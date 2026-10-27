Markel Aktie

Markel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885036 / ISIN: US5705351048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 03:25:00

Should You Buy Markel Stock (MKL) on the Dip?

Shares of Markel (NYSE: MKL) were down 13% year-to-date as of Oct. 23. That could make an investor wonder: Is this a good time to buy into Markel? Here's my take. For starters, know that Markel has long been referred to as a "mini-Berkshire" because of similarities to Warren Buffett's Berkshire Hathaway. But there are differences, too.

Like Berkshire, Markel is mainly an insurance operation, using capital from that business to invest in or buy other companies. Thus, it owns much or all of various companies in businesses ranging from industrial bakery equipment to ornamental plants to precast concrete.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Markel Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Markel Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Markel Corp. 1 669,00 -0,54% Markel Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor schwächerem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit Verlusten in den Handel starten. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen