Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
17.09.2026 21:23:00
Should You Buy Medtronic Stock as Its Hugo Surgical Robot Gains Ground?
Shares of Medtronic (NYSE: MDT) are down more than 3% this year, presenting a compelling opportunity for savvy, growth-oriented investors.
The healthcare company, known for its medical devices, is seeing significant gains in its Hugo robotic-assisted surgery (RAS) system. Just five years after the first Hugo procedure, the Hugo is eroding the edge that industry leader Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) has long held.
Medtronic got approval from the Food and Drug Administration (FDA) to use the Hugo in urological procedures last December and in June submitted several new regulatory filings to the FDA to broaden Hugo's use in general and gynecological surgeries.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medtronic
|37 020,00
|0,05%
|Medtronic PLC
|80,60
|-0,42%