MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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31.07.2026 09:30:00
Should You Buy MercadoLibre Stock Before Aug. 5?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) sorely disappointed investors this year, and its stock is 25% off its recent high. The company has been reporting solid growth, but profits have been under pressure as the company invests for the future.Will this change when the company reports second-quarter earnings on Aug. 5?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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21.07.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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10.07.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
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10.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
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24.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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24.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)