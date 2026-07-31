MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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31.07.2026 09:30:00

Should You Buy MercadoLibre Stock Before Aug. 5?

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) sorely disappointed investors this year, and its stock is 25% off its recent high. The company has been reporting solid growth, but profits have been under pressure as the company invests for the future.Will this change when the company reports second-quarter earnings on Aug. 5?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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