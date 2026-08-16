Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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16.08.2026 18:20:00
Should You Buy Meta Platforms Stock Below $600 Before Mark Zuckerberg Unveils Its AI Cloud Business? Here's My Honest Take
The interest in all things artificial intelligence (AI) in the stock market went back into overdrive in August. Unfortunately, Meta Platforms (NASDAQ: META) failed to join the party.The company, led by founder Mark Zuckerberg, is investing heavily in AI but is not being rewarded by the market, and adoption has failed to materialize across most of its software services.Now, Zuckerberg and the team are considering selling some of Meta's compute power in a new AI cloud business. Does that make the stock, now trading below $600, a buy? Here's my honest take.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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