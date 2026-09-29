Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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29.09.2026 13:00:01

Should You Buy Meta Platforms Stock Now or Wait for a Dip?

Social media and tech company Meta Platforms (NASDAQ:META) recently unveiled a personal artificial intelligence (AI) agent, Muse, which has the market buzzing about its stock. Shares of Meta Platforms have been rising sharply of late, and they're up around 24% in just the past month, hitting new highs along the way. However, the stock has given back some gains in recent days.

Nonetheless, there's renewed optimism around the tech stock and its potential to be a leader in AI. Could now be a good time to invest in Meta Platforms, or should investors wait for a more significant dip in price before doing so?

Image source: Getty Images.

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28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
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