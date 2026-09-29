Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.09.2026 13:00:01
Should You Buy Meta Platforms Stock Now or Wait for a Dip?
Social media and tech company Meta Platforms (NASDAQ:META) recently unveiled a personal artificial intelligence (AI) agent, Muse, which has the market buzzing about its stock. Shares of Meta Platforms have been rising sharply of late, and they're up around 24% in just the past month, hitting new highs along the way. However, the stock has given back some gains in recent days.
Nonetheless, there's renewed optimism around the tech stock and its potential to be a leader in AI. Could now be a good time to invest in Meta Platforms, or should investors wait for a more significant dip in price before doing so?
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
09:30
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
|
09:30
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|637,10
|1,48%