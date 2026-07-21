Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.07.2026 02:18:29
Should You Buy Meta Stock Before the Huge Investor Update?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is focusing on its AI development.*Stock prices used were the afternoon prices of July 17, 2026. The video was published on July 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Meta and Anthropic in talks for up to $10bn data centre deal (Financial Times)
|
17.07.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
14.07.26
|Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
13.07.26
|Meta-Aktie: KI-Rechenzentrum in Louisiana wächst auf 50 Milliarden Dollar (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|565,90
|0,02%
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