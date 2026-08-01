NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
01.08.2026 05:21:24
Should You Buy Micron Stock Instead of Nvidia Stock?
Semiconductor stocks are crashing, and investors are comparing buying opportunities. *Stock prices used were the afternoon prices of July 29, 2026. The video was published on July 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26