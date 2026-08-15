Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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15.08.2026 10:15:00
Should You Buy Micron Technology Stock Below $920 per Share? Wall Street Thinks It's Heading to $1,500.
Micron's (NASDAQ: MU) 52-week high is around $1,250, but recently it was priced at less than $920 per share. However, if you take a look at where Wall Street thinks it's going, the average one-year price target on the stock is about $1,500. That's substantial upside from here, and makes Micron an easy buy if they're right.But are they? Let's take a look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Micron Technology Inc.
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