Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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07.07.2026 18:26:09

Should You Buy Micron Technology Stock While It Trades Below $1,000?

Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) have been coming under pressure of late. While the company has been generating strong numbers in recent quarters and its valuation is seemingly low with respect to earnings, it's been falling significantly in the past few days.It's now down close to 30% from its 52-week high and is well below $1,000. Could now be the time to load up on the tech stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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