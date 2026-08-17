Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.08.2026 18:57:21
Should You Buy Microsoft Stock Now or Wait for a Dip?
Microsoft (NASDAQ: MSFT) has typically been a safe tech stock to own. This year, however, has been a particularly volatile one for the tech company. Microsoft started the year in a tailspin as concerns about artificial intelligence (AI) weighed on not just its stock but on software stocks as a whole, amid fears that AI would diminish the need for subscriptions.Recently, the market appears to be rethinking that narrative, as Microsoft shares have been flying higher after the company reported strong quarterly earnings. The stock appears to be on a stronger footing of late, and its valuation may not be nearly as attractive as it was even a month ago. Is it still a good time to buy Microsoft's stock, or are investors better off waiting for a dip in its price?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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