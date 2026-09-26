Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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26.09.2026 02:41:01
Should You Buy Microsoft Stock Now That It's Back Within 6% of Its Record?
Microsoft (NASDAQ:MSFT) spent the first half of 2026 moving the wrong way. From a record close of $542.07 on Oct. 28, 2025, the stock fell to $352.83 by June 25 -- a drop of about 35%.
The recovery has been just as sharp. At roughly $516 as I write, including a gain of over 3% on Friday, shares have risen about 46% from the late-June low. They are now only about 5% off the record.
But most of the rebound happened in one week. The stock leaped around 26% in the four trading days after Microsoft's fiscal fourth-quarter report on July 29. It has mainly traded between about $480 and $515 since.
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