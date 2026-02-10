Moderna Aktie

Moderna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

10.02.2026 05:15:00

Should You Buy Moderna Before Feb. 13?

Moderna (NASDAQ: MRNA) has been on fire this year, with the biotech's shares up by 39% through Feb. 6. This isn't due to the company's financial results. Moderna has yet to release its fourth-quarter 2025 update. That's coming up on Feb. 13.And although it provided guidance for 2025, that was months ago and wasn't nearly spectacular enough to jolt the stock this much. What's driving Moderna's performance in 2026? And should investors buy the stock before its next quarterly update? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
