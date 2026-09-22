Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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22.09.2026 16:33:00

Should You Buy Moderna Stock? Why Many Wall Street Analysts Say "No."

Moderna (NASDAQ: MRNA) has remained one of the market's hottest biotech stocks. Even as the vaccine maker's shares remain off their 52-week high, hit by news of a breakthrough in using its mRNA technology to create marketable drugs for other diseases and ailments, not just for COVID-19, at around $157 per share, they're still up over sixfold over the past 12 months.

Yet while Moderna may still be sitting pretty right now, analysts remain skeptical whether the stock can hold on to its latest spate of gains.

Image source: Getty Images.

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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