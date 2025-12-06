Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
06.12.2025 23:20:00
Should You Buy Navitas Semiconductor Stock Before 2026?
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) could be about to experience incredible growth in the next five years. The stock has skyrocketed in 2025, rising 165% at the time of writing, as investor enthusiasm builds for its prospects of selling its power control chips to the booming artificial intelligence (AI) data center market. Still, it could be a bumpy ride, as the company is in the process of transforming its product strategy to capitalize on this opportunity, which is expected to take a few years.Let's examine why investors may or may not be interested in buying the stock at this time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Navitas Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.