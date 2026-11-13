Should You Buy Nebius Stock After Its Third-Quarter Sell-Off?

Nebius Group (NASDAQ:NBIS) posted third-quarter results on Thursday, Nov. 12, and revenue grew 571% year over year to around $981 million.

But investors focused on the outlook. The artificial intelligence (AI) cloud provider now sees 2026 revenue at the low end of its $3.0 billion to $3.4 billion range. Shares dropped as much as 23% on Thursday and trade near $130 as of this writing, more than 55% below their 52-week high of $299.86.

Last week, I said I'd wait for this report and its September annualized revenue run rate (ARR) before buying. That number was $6.4 billion, far above the $4.6 billion or so I said would keep Nebius on pace for its year-end target.

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