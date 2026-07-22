Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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22.07.2026 15:15:00

Should You Buy Netflix Stock After Its Recent 48% Plunge?

Netflix (NASDAQ: NFLX) operates the world's largest streaming service for movies and television shows. On July 16, the company reported a mixed set of operating results for the second quarter, with its earnings per share beating Wall Street's expectations, but its revenue and forward guidance falling short.Netflix stock sank 7% after the release of its second-quarter report, adding to a 48% decline from last year's record high. An increasingly competitive landscape, combined with the recent departure of co-founder Reed Hastings (who was serving as chairman of the board) are among the other factors weighing on investor sentiment.However, read on to find out why I think the recent pessimism has created a great long-term buying opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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