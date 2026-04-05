Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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05.04.2026 09:02:00

Should You Buy Netflix Stock Before April 16?

When it comes to streaming video, Netflix (NASDAQ: NFLX) is the standard by which all other services are measured. While the company's business model has evolved with the times, its mission remains: "To entertain the world, one fan at a time."The past year has been a rocky one for shareholders. A high valuation and the ensuing drama surrounding its acquisition of assets from Warner Bros. Discovery weighed on Netflix, which fell as much as 43% from its mid-2025 peak. Since abandoning its prize in late February, the stock has climbed more than 25% (as of this writing), and investors are looking ahead.The company faces a key hurdle when Netflix reports its first-quarter results after the market close on April 16. Is now the time to buy shares of the streaming pioneer before they run higher, or wait until after this crucial financial report? Let's dig in to see what the evidence suggests.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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