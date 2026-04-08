Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
08.04.2026 17:25:00
Should You Buy Netflix Stock Before April 16?
Netflix (NASDAQ: NFLX) operates the world's largest streaming platform for movies and television shows. Its stock peaked at around $132 last June, before embarking on a steady decline, which then accelerated when the company announced plans to acquire Warner Bros. Discovery for a whopping $82.7 billion. Netflix stock was down by as much as 42% from its peak recently, as investors were worried about the deal's hefty price tag. However, it won't be going ahead because Warner decided to go with an offer from Paramount Skydance instead. Investors seemed pleased by this, and Netflix stock is finally on the road to recovery.On April 16, Netflix will release its operating results for the first quarter of 2026 (ended March 31). Management's guidance points to strong revenue and earnings growth, so should investors buy the stock ahead of the upcoming report, especially while it's still down from its peak?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Netflix Inc.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
