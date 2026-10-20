Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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20.10.2026 06:30:01

Should You Buy Netflix Stock Before Its Earnings Report After Hours Today?

Netflix (NASDAQ:NFLX) has successfully disrupted the entertainment industry, but lately it looks like it's the one getting left behind.

The stock is down 26% year-to-date, even as the broad market has risen, and Netflix lost out on its planned acquisition of Warner Bros Discovery after it was outbid by Paramount Skydance, which is now Skydance.

Investors are worried about weak engagement trends as it's struggling to grow viewing hours, and its slate of original content this year has fallen flat. The company is losing market share to its rivals, especially YouTube, which has increased its lead over Netflix this year. According to Nielsen, Netflix's share of TV viewing in the U.S. fell from 8.8% to 7.8% over the year ending in July.

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