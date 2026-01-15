Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
15.01.2026 23:15:00
Should You Buy Netflix Stock Before Jan. 20?
By next week, investors will begin receiving updates on fourth-quarter and full-year 2025 financial and operating results for their favorite companies. Netflix (NASDAQ: NFLX) will kick-start earnings season, as the company is scheduled to release its results next Tuesday, Jan. 20.Since the company's third-quarter report was published on Oct. 21, shares of the streaming giant have slid 28%. Is now an opportunity to buy the dip in Netflix stock before earnings drop next week? Read on to find out.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|75,78
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.