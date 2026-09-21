Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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21.09.2026 13:44:28

Should You Buy Netflix Stock Before Oct. 20?

Shares of streaming giant Netflix (NASDAQ:NFLX) have struggled to gain traction this year. They're down 23% as of the end of last week, as the market has appeared bearish on its growth prospects, with co-founder Reed Hastings departing and the company's name surfacing in acquisition rumors.

Next month, on Oct. 20, Netflix is set to report its earnings numbers for the third quarter. With the stock taking a beating this year and expectations likely a bit low for the company heading into earnings, could now be a good time to invest in Netflix?

Image source: Getty Images.

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