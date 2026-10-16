Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
|
16.10.2026 14:07:00
Should You Buy Netflix Stock Before Oct. 20? History Has a Clear Answer.
Netflix (NASDAQ: NFLX) reports third-quarter results next week, and I wish I had some better news. Shares of the leading premium video service have fallen 40% over the past year. Momentum isn't on its side.
Expectations are also low heading into Tuesday's fresh financials. Netflix's own guidance calls for revenue to rise 11.7%, its weakest year-over-year growth in three years. Revenue growth should decelerate for the third consecutive quarter.
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|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
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|Netflix Inc.
|62,68
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