Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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02.07.2026 07:13:15
Should You Buy Netflix Stock Before the Huge Investor Update?
Netflix (NASDAQ: NFLX) is scheduled to report quarterly financial results that could have huge implications for shareholders.*Stock prices used were the afternoon prices of June 29, 2026. The video was published on July 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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20:04
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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29.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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26.06.26