Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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30.06.2026 22:17:00

Should You Buy Netflix Stock Right Now?

Netflix (NASDAQ: NFLX) isn't Wall Street's favorite stock these days. As of June 29, it's down 44% over the last year, trading at a modest 24 times trailing earnings. Are people selling Netflix stock for good reason, or is it a fantastic buy at these low prices?Netflix doesn't just make money; it makes money efficiently.These aren't just profit percentages that look good on a spreadsheet. They're evidence that Netflix squeezes more profit out of every dollar than its sector rivals can dream of.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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