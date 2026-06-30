Should You Buy Netflix Stock Right Now?

Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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30.06.2026 22:17:00
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Netflix (NASDAQ: NFLX) isn't Wall Street's favorite stock these days. As of June 29, it's down 44% over the last year, trading at a modest 24 times trailing earnings. Are people selling Netflix stock for good reason, or is it a fantastic buy at these low prices?Netflix doesn't just make money; it makes money efficiently.These aren't just profit percentages that look good on a spreadsheet. They're evidence that Netflix squeezes more profit out of every dollar than its sector rivals can dream of.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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29.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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26.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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22.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
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22.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.06.26
|Netflix open to more deals with traditional TV (Financial Times)
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15.06.26